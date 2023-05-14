سورية تشارك في القمة العربية بوفد رسمي وإعلامي كبير وأوله وصل جدة

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الوطن السورية: تتحضر مدينة جدة السعودية لاستقبال الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة والتي من المقرر انطلاقها اليوم.

وتشارك سورية في هذه الاجتماعات بعد استعادتها لمقعدها العربي، بوفد رسمي وإعلامي كبير، حيث حط أمس حسب معلومات «الوطن»، أول وفد سوري في مطار جدة الدولي، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، حيث وصل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل على رأس وفد اقتصادي يضم معاونته رانيا أحمد، إضافة إلى أولى طلائع الوفد الإعلامي الكبير الذي سيتابع مجريات القمة العربية المرتقبة وتحضيراتها.

وتنطلق اليوم الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار الخبراء، ويمثل سورية في هذا الاجتماع معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حين سيترأس الوزير خليل وفد سورية لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والمقرر انعقاده غداً في الخامس عشر من الجاري.

وتنطلق بعد غَدٍ الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي.

ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده يوم الأربعاء القادم، بحضور وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، حيث سيتم اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المتوقع بدء وصول القادة والملوك العرب المشاركين في القمة العربية بدءاً من يوم الخميس، حيث تنعقد يوم الجمعة القمة العربية على أجواء إيجابية فرضتها عودة سورية للجامعة العربية بعد تغييب استمر لـ12 عاماً.

وفي إطار مواصلة المشاورات حول جدول أعمال القمة العربية، هاتف وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد نظيره الجزائري أحمد عطاف، وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: «الاتصال الهاتفي جاء عقب الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عبد المجيد تبون، والرئيس بشار الأسد، في الثامن من أيار والذي أتاح للوزيرين فرصة مواصلة مشاوراتهم حول النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة، لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في الـ 19 من أيار في جدة».

في الغضون، اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عن عودة مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية ليس اشتراطات ولا يتحدث أحد عن شروط للعودة ولكن يمكن القول إنها تفاهمات مرغوب أن تكون مقبولة من جميع الأطراف لتكون العودة بمثابة شكل من أشكال التهدئة للوضع في سورية.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن الموضوعات التي تم طرحها في إعلان عمان الذي صدر قبل أيام والذي تحدث عن موضوعات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في سورية وتقوية الأوضاع السياسية، هذه الموضوعات وغيرها تؤثر على دول الجوار وغيرها لأنه في نهاية الأمر الوضع في سورية، يؤثر على المنطقة ككل والأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وأشار إلى أن الأمل لدى جامعة الدول العربية أن تسمح عودة سورية للجامعة العربية بأن يلعب الطرف العربي دوراً أكبر في محاولة تسوية الوضع في سورية في ظل تشابكاته الكثيرة المرهقة للسوريين ولكن يحتاج الأمر للصبر وطولة البال.