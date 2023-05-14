عناوين الصحف ليوم الأحد 14 أيار 2023

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الديار: سيف العقوبات يسقط سلاح تطيير النصاب فهل بدأ العد العكسي لانتخاب الرئيس؟

٣ لاءات سعودية لجولة البخاري: لا فيتو على مرشح ــ لا للتعطيل ــ لا للتأخير

المعارضون لم يحسموا خيار ازعور... وباسيل يلتقي صفا الاسبوع المقبل



الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: الحض على التطبيع غايته الإيحاء بأن المفتاح الرئاسي في دمشق

بعد خطاب نصرالله مسحة التفاؤل الرئاسي إلى انحسار وجعجع يرد: يقفز فوق الوقائع ويطرح حلاً ليس بحل



النهار: لا ضمانات لانتخاب "وشيك" وسط الغبار الدعائي



الشرق الأوسط: آمال لبنانية بـ«مسار جدي» لانتخاب رئيس جديد للبلاد

نائب يتوقع الإنجاز خلال أسبوعين... وترّقب لموقف جنبلاط غداً





الوطن السورية: سورية تشارك بوفد رسمي وإعلامي كبير وأوله وصل جدة أمس … الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية تبدأ اليوم … اتصال هاتفي بين المقداد ونظيره الجزائري أحمد عطاف للبحث في جدول الأعمال