عناوين الصحف ليوم الأحد 14 أيار 2023

الديار: سيف العقوبات يسقط سلاح تطيير النصاب فهل بدأ العد العكسي لانتخاب الرئيس؟
٣ لاءات سعودية لجولة البخاري: لا فيتو على مرشح ــ لا للتعطيل ــ لا للتأخير
المعارضون لم يحسموا خيار ازعور... وباسيل يلتقي صفا الاسبوع المقبل
الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: الحض على التطبيع غايته الإيحاء بأن المفتاح الرئاسي في دمشق
بعد خطاب نصرالله مسحة التفاؤل الرئاسي إلى انحسار وجعجع يرد: يقفز فوق الوقائع ويطرح حلاً ليس بحل
النهار: لا ضمانات لانتخاب "وشيك" وسط الغبار الدعائي
الشرق الأوسط: آمال لبنانية بـ«مسار جدي» لانتخاب رئيس جديد للبلاد
نائب يتوقع الإنجاز خلال أسبوعين... وترّقب لموقف جنبلاط غداً
الوطن السورية: سورية تشارك بوفد رسمي وإعلامي كبير وأوله وصل جدة أمس … الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية تبدأ اليوم … اتصال هاتفي بين المقداد ونظيره الجزائري أحمد عطاف للبحث في جدول الأعمال