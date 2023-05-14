الجيش: توقيف أشخاص في منطقة صحراء الشويفات

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 12/5/2023، وفي إطار ملاحقة تجارة المخدرات وعمليات السلب والسرقة، دهمت دورية من مديرة المخابرات في منطقة صحراء الشويفات أماكن اختباء مطلوبين وأوقفت المواطنين (ح.ز.) و(ر.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار وإصابة مواطنين، ‏وتنفيذ عمليات خطف وسلب بقوة السلاح. وكان الأول قد فر من السجن بتاريخ سابق.

كما أوقفت الدورية المواطن (أ.ز.) والمصري ‏‏(ص.س.) لتأليفهما مع الموقوفين المذكورين (ح.ز.) و(ر.ز.) عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي و3 دراجات نارية غير قانونية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".‏