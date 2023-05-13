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لا داعي للهلع...

13
MAY
2023
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 مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

لا داعي للهلع.
هكذا يجيب المعترضون على وصول سليمان فرنجية الى قصر بعبدا منذ ايام، ملمحين الى تفاهم قريب في ما بينهم، ومع التيار الوطني الحر، على مرشح بديل او اكثر.
وفي انتظار كشف المستور، الذي لا يمكن ان يتأخر، تُواصل بعض اوساط الثنائي التبشير بأن انتخاب رئيس المردة محتّم، وأن ما يتبقى مجرد وقت فاصل، وربما ضائع، قبل بلوغ النتيجة التي باتت محسومة.
وفي غضون ذلك، خرج وليد جنبلاط اليوم بتغريدة لافتة في توقيتها ومضمونها، قرأ فيها كثيرون موقفا ما، من مرشح ما، يبقى للأيام المقبلة ان توضح ما يرتبط به من تفاصيل.
‏متى سيخرج المنقذ المنتظر، نسر الاصلاح وحبيب الجماهير، من صندوق الاقتراع بعد تصويت نواب الامة الابرار ومباركة سفراء السند والهند، سأل جنبلاط، قبل ان يضيف: متى يعلو هذا النسر شاهقا حتى يلامس الشمس والثريا، حاملا الارجوان من صندوق النقد، شاهرا صَولجان العدل والملك… متى يا قوم متى؟ ختم رئيس الاشتراكي.
وعلى خط مواز، تتجه الانظار نحو الاسبوع المقبل لرصد التطورات المرتبطة بالتحقيق الفرنسي مع حاكم مصرف لبنان، الذي يستعجل كثيرون الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء ولايته.
واليوم،
استنكر التيار الوطني الحر ما صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بموضوع اعطاء الاذن بملاحقة المحامي وديع عقل بناء على شكوى جزائية مقدمة ضده من رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي.
واعتبر التيار ان القاصي والداني يعلم بان للمحامي عقل صولات وجولات بمِلفات تفوح منها رائحة الفساد، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمجلس الانماء والاعمار وبنك انترا والميدل ايست والنافعة وكازينو لبنان وغيرها.
وشدد بيان التيار على ان المحامي عقل تولى مهام ملاحقة الفاسدين سواء في لبنان ام في الخارج وكان له دور اساسي في تحريك القضاء الاجنبي الذي يجري تحقيقاته اليوم مع حاكم مصرف لبنان ومنظومته. واعلن التيار دعمه للمحامي عقل في جميع الاجراءات القضائية المتاحة للطعن بقرار النقابة، داعيا كل من يريد الانضمام الى حملته بمكافحة الفساد الى مواكبة تحركاته الهادفة الى متابعة جميع الملفات وفي طليعتها ملف انفجار مرفا بيروت… وللمواقف تتمة، بحسب بيان التيار.

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