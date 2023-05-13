شو الوضع؟ الإستحقاق الرئاسي يميل إلى مرشح وفاقي... وتحركات داعمة للقاضية عون الأسبوع المقبل

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تشير التحركات الرئاسية المتواصلة إلى الوصول لحافة الحقيقة، وهي إما مرشح وفاقي بين معسكرَي المواجهة والممانعة، من دون أن يشكل استفزازاً لأحد نتيجة طبيعة التوازنات النيابية والسياسية، أو العودة إلى المربع الأول من الأزمة. ولكلي الخيارين أسباب موجبة واقعية، لكن الضغوط الإقليمية والإستحقاقات الداخلية هي التي تشكل الثقل الأكبر في إنجاز تسوية داخلية.

وفي هذا الإطار لفتت التغريدة الغامضة بشكلها لوليد جنبلاط الذي أشار فيها إلى انتظار الرئيس العتيد ومُسقطاً عليه كل صفات الإنقاذ، في الوقت الذي اعتبر فيه بعض العالمين بتفكير جنبلاط أنه يدفع في اتجاه التسوية على مرشح وفاقي، مع العلم أنه ينتظر موقفه في إطلالته على LBC الإثنين المقبل.

وعلى خط آخر، يفتتح الأسبوع بسلسلة من التحركات الشعبية والقانونية الداعمة للقاضية غادة عون، وبالتوازي كان التيار الوطني الحر يؤكد دعم عضو مجلسه السياسي المحامي وديع عقل في معركته ضد الفساد، وضد أي ملاحقة له من قبل المنظومة القضائية - السياسية، بعد القرار الجائر والمستُغرب لنقابة يفترض أن تكون حصناً للحريات.