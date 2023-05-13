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التيار رداً على ملاحقة وديع عقل: لن نستكين إلا بعد معاقبة من أفقر شعبنا...

13
MAY
2023
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بيان صادر عن التيار الوطني الحر:
يستنكر التيار الوطني الحر ما صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بموضوع اعطاء الاذن بملاحقة المحامي وديع عقل بناء على شكوى جزائية مقدمة ضده من رئيس مجلس الوزراء المستقيل السيد نجيب ميقاتي بجرائم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية.
ان القاصي والداني يعلم بان لهذا المحامي صولات وجولات بملفات تفح منها رائحة الفساد ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمجلس الانماء والاعمار وبنك انترا والميدل ايست والنافعة وكازينو لبنان وغيرها وغيرها.
ان المحامي عقل تولى مهام ملاحقة الفاسدين سواء في لبنان ام في الخارج وكان له دور اساسي في تحريك القضاء الاجنبي الذي يجري تحقيقاته اليوم مع حاكم مصرف لبنان ومنظومته.
لا يخفى على احد بان تحريك الشكوى الجزائية المقدمة من السيد ميقاتي الهدف منه التهويل للحد من حركة وحماس المحامي عقل وعلى من يقف بجانبه او على من يرغب او لديه النية بسلوك مسلكه في مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين سياسيين كانوا ام غير سياسيين.
ان نقابة المحامين هي الحامية الاساسية للحريات العامة ومصدر حصانة كل محام يقوم بواجب الدفاع عن موكليه فكيف بالحري اذا كان موكله هو الشعب اللبناني الذي سرقت امواله من هؤلاء الفاسدين.
ان التيار الوطني الحر يرفض ما صدر عن نقابة المحامين ويصر على متابعة مسيرته في مكافحة الفساد مهما غلت التضحيات ولن يكون لشكوى السيد ميقاتي اي تاثير على مساره ويعلن دعمه للمحامي وديع عقل في جميع الاجراءات القضائية المتاحة للطعن بقرار النقابة وفقا للاصول امام المرجع القضائي المختص ، ويدعو كل من يريد الانضمام الى حملته بمكافحة الفساد مواكبة تحركاته الهادفة الى متابعة جميع الملفات وفي طليعتها ملف انفجار مرفا بيروت.
ان التيار الوطني الحر لن يستكين الا بعد معاقبة كل من ساهم في افقار هذا الشعب اللبناني العظيم،
وللمواقف تتمة....

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