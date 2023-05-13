وزير الزراعة يشكر العراق لتسهيله مرور شاحنات المنتجات الزراعية باتجاه الكويت

غرّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، شاكراً لوزراء الزراعة والنقل في العراق، وإدارة الجمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية وإدارات وزارة الداخلية العراقية، "تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية عبر الاراضي العراقية باتجاه دولة الكويت المشكورة اميراً وحكومة وشعباً".

وتقدم بالشكر من السفير اللبناني في العراق كاتباً: "بوركت جهود ومتابعة سعادة السفير الصديق علي حبحاب".

وأمل الحاج حسن من "العلي القدير أن تعود العلاقات العربية العربية البينية إلى سابق عهدها، بما يخدم مصلحة كل الدول العربية ونحن على بعد أيام من إنعقاد القمة العربية".

وختم وزير الزراعة تغريدته راجياً أن "تكون القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية قمة عودة العرب إلى العرب".