انقاذ غريق و البحث عن مفقود مقابل شاطئ الروشة

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أنقذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بالتعاون مع المراكز البرية المجاورة وبمؤازرة زورق تابع للقوات البحرية في الجيش اللبناني، في تمام الساعة ١٦:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/١٣ ، مواطناً كاد أن يغرق اثناء ممارسته هواية السباحة

برفقة مواطن آخر مقابل شاطئ الروشة-بيروت حيث صارعا أمواج البحر المرتفعة . وإثر اختفاء أثر الشاب الثاني يواصل عناصر وحدة الإنقاذ البحري والقوات البحرية في الجيش اللبناني البحث عنه وفقاً لمسح بري وبحري شامل لتلك البقعة الجغرافية. وستستمر عمليات البحث الى حين العثور عليه.