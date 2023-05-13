طعن مواطناً وسرق سيّارته..!

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طعن مواطناً في العبّاسيّة، وسرق سيّارته، وشعبة المعلومات تكشف هويته في خلال ساعات معدودة وتوقفه في حلبا على متن السيّارة المسروقة.



صدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه, "ليل تاريخ 6-5-2023، حصل شجار في بلدة العباسية بين المواطن: أ. ع. (من مواليد عام 1955) وشخص آخر من الجنسيّة السوريّة، مجهول الهويّة، أقدم الأخير على طعن (أ. ع.) بواسطة سكين عدّة طعنات في أنحاء جسمه".



وأضاف البلاغ, "نُقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة، فيما لاذ "المعتدي" إلى جهة مجهولة، بعد أن قام بسرقة سيّارة الأوّل، وهي نوع "هوندا crv" لون جردوني".

وتابع, "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المتورّط في عمليّة الطّعن، وكشف ملابسات محاولة القتل، بخاصةٍ بعد ان تداولت الخبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة، وبسرعة قياسية، من تحديد هويّته، ويدعى:ي. ر. (من مواليد عام 2003، سوري).



وأوضح البلاغ أن, "فجر تاريخ 7-5-2023، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الحاكور - حلبا، على متن الـ "crv" المسروقة، حيث عملت على توقيفه بكمينٍ محكمٍ، وضبطت السيّارة".



ولفت إلى أن, "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بطعن (أ. ع.) وسرقة سيّارته، بسبب خلاف بينهما".



ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".