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غزّة (والجنوب) حلبة إسقاط التفاهم الإيراني- السعودي؟!

13
MAY
2023
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أنطوان الأسمر-

لطّف الإتفاق الإيراني- السعودي نقاط التماس السنية - الشيعية وأعاد ترتيب الأولويات وخصوصا تلك التي في مناطق النفوذ والتأثير الإيراني في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة. في المقابل، نجحت المملكة العربية السعودية في فرض نفسها لاعبا إقليميا بفعل نجاحها في رسم مسار جيوستراتيجي جديد جعل الصين، أو يكاد، في قلب الشرق الأوسط بما يُسهّل حكما بدء تنفيذ الحلم التاريخي المتمثّل في مبادرة الحزام والطريق في شقّها الشرق الأوسطي، قافزة فوق الحصار الأميركي المضروب عليها في الشرق الأقصى.

لكن هذه النقلة الإستراتيجية لن تمرّ مرور الكرام. فاللعب بالتوازنات وبقواعد الإشتباك ليس من اليسير أن تتقبّله دول كبرى، فكيف الحال إذا كان هذا المسّ يطال مباشرة الولايات المتحدة الأميركية، واستطرادا اسرائيل؟

ينظر مسؤولون لبنانيون بقلق الى التطورات العسكرية البالغة الخطورة في غزة، لاعتقادهم بوجود ترابط وثيق بينها وبين الدينامية الإقليمية والإنزياح غير المسبوق في خطوط العرض السياسية.

بنظر هؤلاء، التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي كذراع إيرانية رئيسية، هو وجه من وجوه التصدّي الإسرائيلي- الأميركي للتفاهم السعودي- الإيراني ولإدخال الصين إلى المنطقة، الأمر الذي يتطلّب حذرا بالغا من إمكان انتقال هذا الوجه الجديد للصراع الإقليمي- الدولي الى لبنان من البوابة الجنوبية.

استوجبت هذه الهواجس، معطوفة على نظرية توحيد الجبهات وتشابك الساحات التي عمل حزب الله على إبرازها في الآونة الأخيرة، إرسال الجيش وقوات اليونيفيل التعزيزات العسكرية وتكثيف الدوريات المشتركة خشية أي تصعيد صاروخي، في وقت سُجّل ظهور عسكري علني للحزب، بالتزامن مع حديث ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، عن "ردّين على العدوان الصهيوني على غزّة، الأول تمَّ تفعيله وهو ردّ ناعم ولكنّه مؤثّر وذو نتائج عظيمة والثاني خَشِن مزلزل وهو قادم ولن يتأخّر كثيراً".

وكانت إسرائيل قد نقلت إلى لبنان عبر قيادة اليونيفيل وجهات إقليمية، تحذيرا من إمكان أن تكرر فصائل فلسطينية استخدام الجنوب ساحة لإطلاق الصواريخ، في حين كان المجلس الأمني الإسرائيلي يؤكّد أن تل أبيب "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ردّ من الأراضي اللبنانية".

ويتوقّف المسؤولون اللبنانيون عند تزامن التطورات في غزة مع زيارة المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك الى تل أبيب ولقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عشية بدء الأعمال العسكرية، في سياق الغضب الأميركي من اللعب في التوازنات في المنطقة نتيجة التفاهم السعودي- الإيراني، فيما كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يزور الرياض من أجل محاولة ضمها الى مشروع المواجهة مع الصين عبر مبادرة دمج جنوب آسيا والشرق الأوسط.

ومن ضمن الأفكار الأميركية مشروع مشترك ضخم لبناء خطوط السكك الحديدية والربط البحري والطرق، لربط شبه القارة الهندية في جنوب آسيا بالشرق الأوسط.

وتأتي زيارة سوليفان في سياق تفعيل مجموعة I2U2، التي تضم إسرائيل والإمارات والهند والولايات المتحدة، ويُنظر إليها على أنها إطار لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وكان لافتا الإتصال الذي أجراه سوليفان، يوم الأربعاء، بنظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي، وشدد فيه على ضرورة تهدئة التوتر،لافتا إلى استمرار الجهود في المنطقة للتوصل لوقف إطلاق النار، ومؤكدا على ضرورة تهدئة التوتر، ومنع إراقة المزيد من الدماء. لكنّه في الوقت عينه أكد "دعم الإدارة الأميركية الحازم لأمن إسرائيل، وحقها في الدفاع عن شعبها من الهجمات الصاروخية العشوائية". وفي العبارة الأخيرة تكمن حقيقة موقف الإدارة الأميركية التي لا تزا تعلي المصلحة الإسرائيلية في المنطقة على أي مصلحة أخرى.

ولا يخفى أن الحكومة الإسرائيلية تعارض بشدة الإتفاق السعودي – الإيراني، وأنها تنظر في السبل الآيلة إلى إجهاضه، من بينها تصعيد عسكري محتمل من الباب النووي الإيراني.

فهل ثمة من يراكم الأزمات في بقعة صغيرة ومحددة من أجل أن تنفجر دفعة واحدة فتعيد المنطقة إلى ما قبل الإتفاق؟

 

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