عناوين الصحف ليوم السبت 13 أيار 2023

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الأخبار

ـ اليوم الثالث: إسرائيل في مأزق «الخروج»

ـ الانتخاب الوشيك للرئيس: فرنجيه vs أزعور؟

ـ نصرالله: لم تعد لديكم حجة لعدم الذهاب إلى سوريا

ـ منظمات دولية تطالب بتحقيق مستقل في جريمة اغتيال عز الدين: الإمارات تمعن في الجريمة... وخنوع رسمي لبناني

البناء

ـ الصواريخ تتساقط على الكيان رغم الاغتيالات… والتساؤلات ترتفع حول جدوى الاستمرار

ـ السيد نصرالله: لن نتردد في تحمل المسؤولية المقاومة نجحت في استرداد المبادرة وتأكيد وحدتها

ـ العرب عادوا الى سورية فماذا ينتظر لبنان؟ تركيا تتنافس انتخابياً على سورية وهذه ثمار النصر

الجمهورية

ـ بعد القمة حراك لانضاج تسوية

ـ سامي الجميل..كمالة عدد

ـ في لبنان، تقع الجريمة.. فيُلاحق القتيل

ـ هل من فجر جديد للإسلام السياسي؟

ـ عندما يتحكّم «المتردّدون» بالرئاسة: من يحسم؟

اللواء

ـ مرشّح المعارضة يصطدم بـ«الفيتو العوني».. وجلسة الانتخاب على همَّة التصويت

ـ «تجدُّد» تَطمئِن لموقف الرياض.. ونصرالله لعدم تعيين حاكم أو التمديد لسلامة

ـ استشهاد قائد في «الجهاد» بغارة إسرائيلية وحصيلة الشهداء إلى 34

ـ السعودية: محادثات جدة ستركِّز على وقف فعَّال لإطلاق النار