عناوين الصحف ليوم السبت 13 أيار 2023

الأخبار
ـ اليوم الثالث: إسرائيل في مأزق «الخروج»
ـ الانتخاب الوشيك للرئيس: فرنجيه vs أزعور؟
ـ نصرالله: لم تعد لديكم حجة لعدم الذهاب إلى سوريا
ـ منظمات دولية تطالب بتحقيق مستقل في جريمة اغتيال عز الدين: الإمارات تمعن في الجريمة... وخنوع رسمي لبناني
البناء
ـ الصواريخ تتساقط على الكيان رغم الاغتيالات… والتساؤلات ترتفع حول جدوى الاستمرار
ـ السيد نصرالله: لن نتردد في تحمل المسؤولية المقاومة نجحت في استرداد المبادرة وتأكيد وحدتها
ـ العرب عادوا الى سورية فماذا ينتظر لبنان؟ تركيا تتنافس انتخابياً على سورية وهذه ثمار النصر
الجمهورية
ـ بعد القمة حراك لانضاج تسوية
ـ سامي الجميل..كمالة عدد
ـ في لبنان، تقع الجريمة.. فيُلاحق القتيل
ـ هل من فجر جديد للإسلام السياسي؟
ـ عندما يتحكّم «المتردّدون» بالرئاسة: من يحسم؟
اللواء
ـ مرشّح المعارضة يصطدم بـ«الفيتو العوني».. وجلسة الانتخاب على همَّة التصويت
ـ «تجدُّد» تَطمئِن لموقف الرياض.. ونصرالله لعدم تعيين حاكم أو التمديد لسلامة
ـ استشهاد قائد في «الجهاد» بغارة إسرائيلية وحصيلة الشهداء إلى 34
ـ السعودية: محادثات جدة ستركِّز على وقف فعَّال لإطلاق النار