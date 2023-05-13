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أسرار الصحف ليوم السبت 13 أيار 2023

13
MAY
2023
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البناء

قالت مصادر فلسطينية إن احتمال استمرار المواجهة الى ما بعد موعد مسيرة الأعلام الصهيونية الخميس المقبل قد يكون مخرجاً لحكومة الاحتلال بحيث تتكفّل الحرب بمنع المسيرات بدلاً من أن تتعهد الحكومة بمنعها وتواجه مشكلة انشقاقات في صفوفها.

أكد مصدر سياسي بارز ان الإطار الدولي الإقليمي الحاكم في المسار الرئاسي بات قائماً بصورة نهائية على مبدأ السلة المتكاملة التي تتضمن رئيس حكومة وربما مناصب كبرى في الدولة وانفتاح على أن تتسع حكومة العهد الأولى لمن لم يُسهِم في انتخاب الرئيس العتيد.

الجمهورية
ـ أكدت مصادر مطلعة أن العلاقات ليست مقطوعة بين سفارة عربية فاعلة وتيار سياسي كبير لكن التواصل يتم مع شخصيات معينة في هذا التيار لا قيادته وبعلم من الأخيرة.
ـ شخصية سياسية بارزة تتردّد دورياً إلى إحدى العواصم الإقليمية لمعالجة ملف خاص به تعمل هذه العاصمة على حلّه مع جهة دولية معنية.
ـ سئل نائب حزبي عن مصير التفاهم السياسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر فقال: هذا التفاهم صار من الماضي.

اللواء
تخشى دوائر مراقبة من موجة تصعيد على جبهة غزة - اسرائيل مع اقتراب موعد القمة العربية؟
تختلف حسابات الأصوات بين مرشح الثنائي (50 صوتاً لتاريخه) والمعارضة (51 صوتاً لتاريخه). والتعادل قد يفرض مفاجآت عندما يُدعى المجلس لجلسة انتخاب.
لم تنقطع «شعرة معاوية» الاعلامية بين حليفين- مختلفين حول مسألة الرئاسة وبناء الدولة.

 

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