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توضيح من وزارة المالية حول فتح ابوابها استثنائيا يومي السبت والاحد 13 و14 ايار

12
MAY
2023
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اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، انه "عطفا على بيان وزارة المالية عن فتح ابوابها استثنائيا يومي السبت والاحد 13 و14 ايار في مبناها الكائن في العدلية - كورنيش النهر بغية افساح المجال امام المكلفين للاستفادة من المهلة الفاصلة عن التاريخ المحدد الاثنين 15 أيار 2023 حيال تطبيق المادة 22 من موازنة العام 2022 إزاء الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في أوقات سابقة، لقطع الايصالات، يهمها ان تعلن عن فتح صندوق الى جانب قطع الايصالات لتسديد المتوجب على المكلفين الذين بإمكانهم ايضا ان يسددوا حيث يشاؤون لدى الجهة التي يرغب المكلّف بالتسديد لديها في مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الإثنين الواقع في 15 أيار 2023.

ولفتت وزارة المال الى ان الجهات التي تستقبل المعنين للغرض المشار اليه هي:
المصارف
ليبان بوست
OMT
BOB FINANCE
WISH MONEY

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