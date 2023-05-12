حماس: المخيمات الفلسطينية في لبنان تنتفض دعمًا لغزة ومقاومتها

A + A -

أعلنت حركة “حماس” في بيان، أن “المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان تشهد عددا من الفاعليات والأنشطة التضامنية مع غزة ومقاومتها الباسلة، ورفضا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”، وقالت: “عقب صلاة الجمعة، نظمت الفصائل والقوى الفلسطينية والإسلامية سلسلة من الوقفات والمسيرات في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. كما نظمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي فعاليات تضامنية أخرى خلال الأيام الماضية”.

أضافت: “أُلقيت خلال الفعاليات التضامنية سلسلة من الكلمات التي أكدت رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واستهداف قيادة المقاومة، وشددت على وحدة المقاومة الفلسطينية وأداء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة التي تدير المعركة بحكمة واقتدار. كما حيا المتحدثون شهداء سرايا القدس وجميع شهداء الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، مؤكدين استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن كل التراب الفلسطيني”.

وختمت: “كما شهدت عدد من المدن اللبنانية وقفات وفعالية تضامنية شاركت فيها هيئات وقوى لبنانية وفلسطينية دعما لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.