وديع عقل لtayyar.org في أول رد فعل بعد قرار نقابة المحامين: أهلاً وسهلاً بميقاتي وسأواصل ملاحقة الفاسدين!

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غريس مخايل - بعد المعلومات عن أن نقابة المحامين قررت رفع الحصانة عنه واعطاء اذن ملاحقته، أكد المحامي وديع عقل للـtayyar.org أنه لم يتبلّغ رسميّاً هذا الأمر ولكن اذا كان صحيحاً فأهلاً وسهلاً بنجيب ميقاتي. مضيفاً:"سأواجه الادعاء عليّ المقدّم من ميقاتي افتراء، وهذا الموضوع لن يمنعني من متابعة العمل بملاحقة الفاسدين وعصابة رياض سلامة".

وختم عقل حديثه بالقول:"ادعاء ميقاتي ضدي بجرائم اثارة النعرات الطائفية يشكّل افتراء بحدّ ذاته لأن كل عملي، كل عملي، يتمحور حول حماية حقوق جميع اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب والانتماءات من دون تفرقة او تمييز وهدفي استعادة وتحصيل الاموال العامة والخاصة المنهوبة لكل الناس".