living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ حراك رئاسي حثيث والكرة في ملعب التفاهم المسيحي...

12
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الساحة اللبنانية في حالة حراك رئاسي مستمر، والعين على إنجاز الإستحقاق الرئاسي قبل 15 حزيران ربطاً بمجموعة من الإستحقاقات المرتبطة. لكن دون هذا الإنجاز عقبات كثيرة يعمل معطلو الألغام على فكفكتها تدريجياً. وفي حين تؤكد أجواء مطلعة على السياق السياسي الشيعي أن التمسك لا يزال هو نفسح بسليمان فرنجية، تشير في المقابل إلى إمكان الإنفتاح على الذهاب إلى جلسة انتخابية تضمن تنافساً بين مرشحين أو ثلاثة على أبعد تقدير، على أن يكونوا من جملة أسماء يرتاح إليها حزب الله ولا تشكل تحدياً له.
وفي موازاة ذلك، الأنظار لا تزال شاخصة إلى الساحة المسيحية لبلورة البديل لفرنجية. وقد كشفتْ أوساط مطلعة لtayyar.org أنَّ التواصل مستمر ولم ينقطع على المستوى النيابي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ونواب "التغيير"، في محاولة للتفاهم على سلّة أسماء يتم التشاور فيها لاحقاً مع الكتل النيابية الأخرى، على أن تكون قابلة للتفاهم عليها مع حزب الله، بطبيعة الحال.
في هذا الوقت تؤكد المعلومات أن المملكة العربية السعودية لا تزال على موقفها لجهة عدم التدخل في الشأن الرئاسي، على الرغم من الدعاية التي تُثار بعد استقبال السفير وليد البخاري رئيس تيار "المردة". وقد واصل البخاري لقاءاته الواسعة، فبعد كتلة الإعتدال الوطني بحث اليوم الملف الرئاسي مع كتلة "تجدد"، وقد أعاد النائب ميشال معوض رفع السقف إزاء حزب الله، مؤكداً أن موقف "تجدد" هو المواجهة لعدم ايصال أي مرشح من فريق الممانعة ويدنا ممدودة الى الجميع للوصول الى منطق بناء الدولة".

وإقليمياً، لا تزال الحرب مستمرة في غزة مع تصعيد للإعتداءات الإسرائيلية. وفي المقابل تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية ضرب المدن والمستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ، ما يؤكد عدم خسارة قدرتها على الرد. وشملتْ ضربات "سرايا القدس" تجمعات عسكرية، في الوقت الذي شددت فيه "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم على أن المقاومة الفلسطينية تقوم بواجبها "بشكل موحد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   