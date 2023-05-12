بري يلتقي السفير المصري والخطيب وسقلاوي مع وفد “الريجي”

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

واستقبل بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.

ومن زوار بري: رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الادارة، في حضور مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.

وقدم سقلاوي والوفد لرئيس المجلس شرحا عن الانجازات التي حققتها “الريجي” وبرامج عملها للمرحلة المقبلة.