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تؤكد أجواء مطلعة على موقف الحزب التقدمي الإشتراكي لـ tayyar.org، أنه لا يزال على رأيه من رئاسة الجمهورية، على قاعدة أنه لا يمكن تجاوز موقف الكتل النيابية المسيحية الرافضة لانتخاب فرنجية، وبالتالي الإصرار على وجود توافق بين هذه الكتل وخاصة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وتشير هذه الأجواء إلى أن "الإشتراكي" متمسك بقاعدة التفاهم الوطني العام لأنه من دونه لا يمكن بأي شكل من الأشكال انتخاب رئيس، على أن يسبقه التفاهم المسيحي. كما أن هذه الأجواء تصل إلى خلاصة أن مواقف القوى اللبنانية والخارجية المؤثرة، لم تتغير مواقفها جوهرياً من التعاطي مع ملف رئاسة الجمهورية والشخصيات التي تدعمها.