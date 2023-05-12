خاص- سلوك السفير السعودي ينسِف نظرية "لوموند"!

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خاص tayyar.org-

أكدت أوساط سياسية متابعة أن ما ذكرته صحيفة "لوموند" https://www.lemonde.fr/ الفرنسية في عددها أمس عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى موافقته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سليمان فرنجية رئيساً، تنسِف مضمونه الحركة المعبّرة للسفير السعودي وليد البخاري.

ذلك أنَّ الموقف السعودي لجهة عدم منح الموافقة على فرنجية لم يتغيّر بحسب هذه الأوساطـ، وتشير إلى أن زيارة فرنجية للسفارة السعودية أعقبتها حركة ذات دلالة من البخاري في اتجاه النواب السُنّة، وستشمل النائب ميشال معوض.

ورأت هذه الأوساط في مقال Lemonde إصراراً من بعض الدوائر الفرنسية على إحياء خيار فرنجية، مع الرغم من الرفض الكبير الذي يواجهه مسيحياً ولا يمكن تجاوزه، وعلى الرغم من تلمس فرنسا عملياً صعوبة هذا التسويق.