بيانٌ من المالية..

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أعلنت وزارة المالية، أنه "إفساحاً في المجال أمام المكلّفين للاستفادة من المهلة الفاصلة عن التاريخ المحدد الاثنين 15 أيار 2023 حيال تطبيق المادة 22 من موازنة العام 2022 إزاء الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في أوقات سابقة، ستعمد الى فتح أبوابها يومي السبت 13 والأحد في 14 أيار أمام جميع المعنيين من مختلف المحافظات اللبنانية في مبناها في كورنيش النهر- العدلية".



وأوضحت، "وذلك، لقطع الإيصالات وتسديدها لدى الجهة التي يرغب المكلّف بالتسديد لديها، في مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الإثنين الواقع في 15 أيار 2023".