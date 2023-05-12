weekend غائم... إليكم حال الطقس!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا، مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة التالي:



-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقّع في لبنان:



الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية وارتفاع نسبة الرطوبة مع احتمال بعض الرذاذ خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات بخاصة في الفترة المسائية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.



الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.