living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالجرم المشهود... هكذا تمّ القبض على مروّج مخدّرات وزبونه!

12
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة صبرا".

ولفت إلى أنّه، "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصّلت الى تحديد هوية المروّج، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)".

وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 8-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة بئر حسن أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "ابريو"، كما ألقت القبض على المدعو: ف. ل. (مواليد عام 1983، لبناني). وأثناء قيامه بشراء المواد المخدّرة من الأول، وضبطت دراجته الآلية لون فضي دون تسجيل".

وبتفتيشهما والدراجتين عُثر "بحوزة (ع. ع.) على كيس نايلون بداخله /4/ قطع من مادة حشيشة الكيف، ورقتين بداخلها مادة الباز كوكايين، مبلغ مالي وهاتف خليوي، وضبط بحوزة الثاني هاتف خليوي ومبلغ مالي".

وبالتحقيق معهما، "اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن في مناطق صبرا والرحاب وبئر حسن على متن الدراجة التي أوقف على متنها، واعترف الثاني بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من (ع. ع.). وحجزت الدراجتان الآليتان عدليًا".

ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   