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بالصور - النائب البستاني يتبنى طالبا لتقديم اطروحة دكتوراه بمناسبة يوم المعلم بطرس البستاني

12
MAY
2023
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أحيت جمعية المعلم بطرس البستاني التي يرأسها النائب الدكتور فريد البستاني ، يوم المعلم بطرس، باحتفال أقيم في قاعة المكتبة الوطنية – الصنائع، برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى،  بحضور الوزير السابق النائب سيزار ابي خليل، الوزير السابق طارق الخطيب، النائب فيصل الصايغ ممثلا الوزير وليد جنبلاط، مطران جبل لبنان للروم الارثوذكس سلوان موسي، الشيخ سامي عبد الخالق ممثلا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الاب نكتاريوس خيرالله ممثلا مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة وفضيلة الشيخ عامر زين الدين  والقنصل فارس صائم الدهر ممثلا  السفارة السورية ، وحشد من أهل الثقافة والفكر والقلم.
 
وتوالى على الكلام عريف الحفل الشاعر حبيب يونس والدكتور هيام ملاط ،الدكتورة إلهام كلاب البساط، النائب البستاني ثم الوزير مرتضى. وركزت كلماتهم على إرث المعلم بطرس في الوطنية والعلم واللغة العربية وحقوق الإنسان والمرأة ونبذ الطائفية، وكذلك حرية الضمير كنهج حياة. كما ألقوا الضوء على دوره في التربية والتعليم وتطرقوا الى تميزه في مجال الترجمة والتعريب والتأليف المعجمي والموسوعي.
 
وأعلن النائب البستاني في كلمته باسم الجمعية تبني طالب أو طالبة جامعية من أجل وضع أطروحة دكتوراه عن المعلم بطرس البستاني. وقد تخلل الاحتفال فيلم مصور عن حياة المعلم بطرس البستاني ومناجاة لروحه وأغنية وُضعت لمناسبة المئوية الثانية لولادته وتلا الاحتفال حفل كوكتيل.
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