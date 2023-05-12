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أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 أيار 2023

12
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تحدّث مصدر دبلوماسي عربي عن صعوبة إيجاد حل وسط في شروط وقف إطلاق النار يواجهها الجانب المصري أمام واقعية ومشروعية شروط المقاومة، وبالمقابل الضغوط الأميركية لمراعاة وضع نتنياهو أمام خصومه داخل الحكومة وخارجها، ما يعني استمرار المواجهة لمدة أطول حتى يظهر أحد الطرفين المرونة.

 

خفايا

كشف مصدر نيابي عن تشجيع أميركي لدولة خليجية للمضي بطرح خيار قائد الجيش رئاسياً، رغم العائق الدستوري واستحالة الإجماع لتذليل هذا العائق، كما جرى مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان والهدف عرقلة انتقال الموقف السعودي إلى المرحلة الثانية من إنتاج تسوية رئاسية.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

حسب مصادر دبلوماسية موثوق بها، فإن دولة أوروبية معنية تُبدي تذمراً من أداء القيادات المسيحية، وتسأل أين صار الاتفاق على مرشحهما؟

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبين أن لقاء سليمان فرنجية بباتريك دوريل في باريس الشهر الماضي لم يحصل في فندق فرنجية ولنصف ساعة فقط، بل في مكتب دوريل في مبنى تابع لقصر الإليزيه ولأكثر من ساعة.

 

ينقل نواب عن مرجع سابق تأكيده أنّ دوره السياسي انتهى وخرج إلى التقاعد على رغم عودة اسمه للتداول إعلامياً.

 

تتحضّر مرجعية روحية لإطلاق جولة جديدة من المشاورات تحصر بالشخصيات الأساسية بعدما تم توسيع التشاور سابقاً ولم يوصل لأي نتيجة رئاسية.

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