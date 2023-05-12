عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 أيار 2023

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الأخبار: المقاومة لا تتراجع: القصف إلى العمق

مصروف سلامة الشخصي 1.5 مليون دولار سنوياً



بري متفائل بعد لقاء فرنجية - البخاري... والمعارضون يستعدون لإعلان مرشحهم





الديار: واشنطن تنقل رسالة تحذير اسرائيلية ولا تحصل على ضمانات حول الجبهة الجنوبية

الرياض تواصل استراتيجية «اللعب بالاعصاب»... لقاء «ممتاز» بين البخاري وفرنجية!





نداء الوطن: رئيس "المردة" سأل "الحزب" عن زيارة السفارة... والجواب: إفعل ما يناسبك

"صَحيحُ" البخاري عن لقاء فرنجية: كثيرٌ من اللطف وقليلٌ من السياسة

النهار: احتدام التحركات في سباق مع حزيران

البناء: المقاومة تمسك زمام المبادرة في الحرب والمفاوضات… والكيان مرتبك بين مخاطر التصعيد والتراجع قتيل وجرحى في تل أبيب وتقنيات جديدة في إطلاق الصواريخ… والاحتلال يعترف بفشل القبة فرنجية ضيف البخاري… وتعثر التوافق على مرشح منافس… وجنبلاط والاعتدال للتريث



الجمهورية: الرياض: للتوافق أو المنافسة الديمقراطية

اللواء: الرياض تستبق القمة بترتيبات تسرِّع إنهاء الشغور الرئاسي

سلامة يتجنَّب المثول أمام القاضية الفرنسية.. ومولوي يرفض تعيين حارس قضائي للمركزي



l'orient le jour: Frangié à Yarzé... mais pas encore à Baabda