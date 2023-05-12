سامي الجميّل: هناك فرق بين الحرص على الانتخاب والاستسلام للأمر الواقع... وهذا ما لا نقبل به

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

شكك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بعد لقاء عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور بامكانية حصول اختراق في ملف الرئاسة وقال ان الاتصالات ستتكثف اكثر وسنحاول الوصول الى اختراق في ملف الرئاسة في الايام القليلة المقبلة»، مضيفاً «لا اعد احداً بشيء، ولكن سنقوم بالمستحيل، وجميعنا نتواصل مع بعضنا البعض، وهناك جهد متواصل واستيعاب من الجميع لضرورة الاسراع بالوصول الى نتائج سريعة».

وجدد الجميل رفض الاستسلام وقال «هناك فرق بين الحرص على الانتخاب والاستسلام للأمر الواقع ومنطق التعطيل، وهذا ما لا نقبل به». وردا على سؤال حول الاتفاق على إسمين في المعارضة، قال: «عندما نصل اليها سنصلّي عليها.