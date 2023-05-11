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كتب الإقتصادي حسن خليل: "الى الطامع والطامح برئاسة الجمهورية.

وغدا برئاسة الحكومة".

"نسألك ببراءة: على ماذا الحماس؟

انت احدى شخصيتين، لا ثالث لهما.

إما إنك عضو في المنظومة، وبالتالي نفهم ونكره طموحك، وستعمل على ان تستمر مآسينا، ولا نتمنى وصولك، وسنعارضك إلى أن يقضي الله امرا كان مفعولا.

وتابع خليل: "واو أنك طامح من باب الطموح الشخصي، ولا نفهم طموحك.

لانك إن لم تلب المنظومة، سيجعلون حياتك جحيم، وعهدك جهنم.

نفس المجلس النيابي والحكومة المولودة منه، ستكون في مواجهتك..

محرزة؟"

وختم خليل: وان سكتت، تكون اقصى إنجازاتك ان تكون رئيس ببدلة وعبسة..

محرزة؟