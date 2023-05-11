بعد الأخبار عن اقدام سجينان على الانتحار في رومية... قوى الأمن "توضّح"!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة بيان جاء فيه، "تتداول وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام موقوفَين -في أقل من /48/ ساعة- على الانتحار داخل سجن رومية".

وأضاف البيان، "نتيجة المتابعة، تبيّن أن المدعو: - ع. ك. (مواليد 2007، مكتوم القيد) وهو موقوف بجرم سرقة وتأليف عصابة".

وتابع، "قد نُقل بتاريخ أمس 10-5-2023 من فصيلة الرملة البيضاء الى المبنى "ج" في سجن رومية، وهو مبنى مخصص لاستقبال السجناء الجدد بغية متابعة أوضاعهم الصحية بإشراف ممرضين من منظمة الصحة العالمية".



وأكمل، "وبعد معاينة الجثة من قبل طبيب شرعي، تبيّن ان الضحية قضى شنقاً، وليس هناك أي آثار عنف".

وأشار البيان إلى أنّ "أما بالنسبة للسجين الثاني، ويدعى: أ. ط. (مواليد عام 1991، فلسطيني) وهو موقوف بجرم مخدرات، توفي بتاريخ 8-5-2023 بعد نقله إلى المستشفى".

وزاد، "ولدى معاينة الطبيب الشرعي للجثة، تبيّن أن سبب الوفاة هو توقف في عضلة القلب".

وختم البيان، "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".