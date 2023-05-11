ياسين طرح من عكار إنشاء صندوق لدعم إطفاء حرائق الغابات

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إستقبل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا في مكتبه في دار إفتاء عكار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ، حيث تم عرض الاوضاع الراهنة وسبل معالجة الازمات البيئية المختلفة.

وأكد ياسين ” أن عكار تتصدر حرائق الغابات في لبنان وقد تعاونا سابقا وما زلنا مع جمعيات المجتمع المدني لاطفاء حرائق الغابات والاحراج “.

وطرح الوزير ياسين “مبادرة لانشاء صندوق دعم جهود اطفاء حرائق الغابات والاحراج في أسرع وقت ولزيادة إمكانات فرق المستجيب الاول ووحدات الاطفاء، وسيعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحافي في القريب العاجل “.

المفتي زكريا

بدوره، أثنى المفتي زكريا على نشاط الوزير و”مبادرته المهمة للحفاظ على ثروتنا الحرجية”، طالبا منه إيلاء عكار “اهتماما خاصا في ما يخص مراقبة المقالع والمرامل، ومياه الصرف الصحي التي تلوث المياه الجوفية وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مكبات النفايات العشوائية”.

كما طالب زكريا الدولة ب”تكثيف جهود ردع وضبط القطع الجائر للاشجار والغابات المعمرة ومحاكمة المعتدين ومعاقبتهم”.

وأكد أن “كل هذه الممارسات الخاطئة لا تنتهي الا بإنهاء الشغور الرئاسي وانتظام المؤسسات وتخلي المسؤولين عن المحاصصات الطائفية”.