وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً تُستخدم من قبل "حزب الله"

A + A -

حجبت وزارة العدل الأميركية 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" ومجموعات تابعة له

According to court records, the United States obtained court authorization to seize five domains registered to the Public Interest Registry (PIR) – moqawama.org, almanarnews.org, manarnews.org, almanar-tv.org, and alshahid.org – and eight domains registered to Verisign Inc. – manartv.net, manarnews.net, almanar-tv.com, almanar-tv.net, alidaamouch.com, Ibrahim-alsayed.net, alemdad.net, and naimkassem.net.