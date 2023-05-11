سعود: بما انه الحكيم بمون... الحركة من كبيرها لصغيرها عاملة حالها ميتة!

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غرد الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود عبر حسابه على "تويتر":

بري عمل اجتماع ما جاب فيه سيرة سمير من قريب او بعيد..

سمير طلع بيان عمل فيه وسوا ببري، لو شي عوني كاتب سطر منه كان بدنا حلم الله تنرد علي حسن خليل من قدام بيته.. لكن بما انه الحكيم بمون؛ الحركة من كبيرها لصغيرها عاملة حالها ميتة..

واذا شي، هلا بسبوني انا تحت هيدي التغريدة..

سمير عن نبيه: الهدف الاستراتيجي المركزي للرئيس بري هو تحقيق الديموقراطية العددية نسفًا للتعددية القائمة وبما يسهِّل وضع اليد على لبنان، وأما الهدف التكتيكي فهو العودة إلى قوانين غازي كنعان والمحادل الانتخابية من أجل أن تضمن الممانعة أكثرية نيابية تُنتج سلطات دستورية ممانعة.