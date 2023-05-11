رئيس الرابطة المارونية نعى سجعان قزي : اسرج خيل السفر وهو في ذروة عطائه

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نعى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الوزير السابق سجعان قزي، ورأى في غيابه "خسارة وطنية وثقافية وفكرية للبنان - كل لبنان وللطائفة المارونية".



اضاف كرم في بيان :" خسرت الرابطة برحيله واحدا من وجوهها البارزة والمناضلة، والصحافة اللبنانية قلما رائعا، والمنابر خطيبا مفوها. وانا شخصيا خسرت صديقا ورفيق درب، تجمعنا روابط اخوة بين عائلتينا، ونتقاسم الانتساب إلى منطقة واحدة عملنا معا في خدمة قضاياها. رحم الله الراحل الكبير الذي اسرج خيل السفر وهو في ذروة عطائه، فيما البلاد بحاجة إلى أمثاله. فليهنأ له الرقاد صحبة الابرار، ولعائلته جميل الصبر والسلوان".