سجائرٌ مهرّبة ومعمل لتزوير المعسّل!

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ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” كميات كبيرة مهرّبة من السجائر وعبوات السجائر الالكترونية “vape” والسيجار والتنباك المعسل المهرب والمزور، بالإضافة إلى معمل لتصنيع المعسّل المزوّر من مختلف الأصناف ومطبعة لتزوير العبوات للمعسّل.

وأعلنت في بيان أنَّ, “المضبوطات شملت مناطق عدة نفذت فيها “الريجي” عمليات دهم هي عجلتون وزوق مصبح وغزير وبرج حمود وعائشة بكار والطريق الجديدة وحي السلم والسوديكو والحمراء وطرابلس والمينا والشياح وصفير والكفاءات وبربور وحارة حريك ووالسان تريز”.

وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين لينظر فيها القضاء المختص.