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حمدان يزور سفير روسيا في لبنان.. وتهنئةٌ بعيد النصر

11
MAY
2023
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زار العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في مقر السفارة الروسية في بيروت، وقدم له التهاني بعيد النصر على النازية الفاشية، مؤكداً أن قدر الشعب الروسي الصديق الشجاع في مختلف المراحل التاريخية العالمية، أن يتقدم ليدافع عن الانسانية الحقة جمعاء في وجه الباطل المجرم، سواء كان هتلر وعصابته النازية أو الأدوات النازيون الجدد عصابة كييف، المدارة من الشر العالمي إدارة الولايات المتحدة الأميركية.
إن الصورة الخالدة لرجال الجيش الروسي يرفعون علم الاتحاد السوفييتي، فوق مبنى الرايخ النازي الفاشي البائد، ستتكرر في يوم الانتصار العالمي الجديد على نازيين هذا العصر، ومديرهم الأميركي.
المجد والخلود لشهداء الرفاق في الجيش الروسي العظيم، وكل عيد نصر وشعب روسيا الصديق وقيادته، وعلى رأسها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، بخير وسلام وتقدم وازدهار، مع كل أحرار العالم.

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