حجار اجتمع بالسفير الايراني.. ماذا في التفاصيل؟

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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، حيث تركّز الحديث حول الإتفاق الإيراني-السعودي وانعكاسه على بعض الملفّات اللبنانية، بخاصة ملفّ النازحين السوريين في لبنان.

وبحسب المكتب الاعلامي، شرح حجّار الموقف الرسمي للدولة اللبنانية من هذا الموضوع والقرارات التي شرعت بتنفيذها مؤخراً بالإضافة إلى المبادرات التي قد تسهّل عمليّة العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ودور الدول العربيّة وبعض الدول الأخرى في المساهمة في تذليل بعض العقبات التي قد تحول دون تنفيذ هذه المبادرات، بخاصة تجهيز البنى التحتيّة اللازمة وإجراء بعض المصالحات.