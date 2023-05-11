كتل هوائية باردة في طريقها إلى لبنان!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتشكل ضباب على المرتفعات مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس ربيعي دافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتحول الى متقلب تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا.

الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الليل وتتكاثف الغيوم بعد منتصف الليل بخاصة في المناطق الداخلية، فتصبح الأجواء مهيأة لأمطار خفيفة مع احتمال حدوث برق ورعد.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتشكل ضباب على المرتفعات مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية.



السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وتشكل الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.



الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال والداخل، كما تكون الأجواء مهيأة لامطار خفيفة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية.