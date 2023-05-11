نصار: الموسم السياحي في العام 2023 واعد جدًا

A + A -

افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، موسم صيف 2023 في النادي اللبناني للسيارات والسياحة، حيث أقيمت مناورة بحرية عن كيفية قيام فريق الإنقاذ البحري بعمليات إنقاذية من الغرق في البحر.

استهل نصار كلمته بتهنئة رئيس واعضاء النادي اللبناني للسيارات atcl على انتخابهم، وقال:" نأمل ان تستمروا في المحافظة على هذا المرفق السياحي العريق، ونحن لا نرد على التفاهات انما نضع الخطوط الحمر عندما يلزم الامر، وهذا النادي خط احمر بالسياحة ،وليس فقط على الصعيد المحلي في لبنان انما على كل البحر الابيض المتوسط ، ونحن نعرف تاريخه والضرائب التي يدفعها، ولن نسمح لمن يسعى الى مقارنة atcl مع مشاريع اخرى كي يخبئ مخالفاته، ان ينجح بفعلته".

واذ توجه بالشكر الى شركة Rteam والدفاع المدني والى وحدة الإنقاذ البحري والى "1500 شابة وشاب الذين يضحون بحياتهم وصحتهم بهدف المحافظة على السلامة العامة والمواطنين ورواد البحر"، لفت نصار الى ان " اخر دورة تدريبية نظمتها وزارة السياحة في العام 2018"، املا ان" يتم التحضير لدورة في الصيف المقبل من العام المقبل". وقال:" لاننا لا نستطيع انتظار الروتين الاداري والأمور التنظيمية قمنا بدعم القطاع الخاص والشركات الخاصة التي تضحي بتقديم السلامة العامة على الشاطئ اللبناني. لكم منا كل الدعم والتقدير على النشاطات التي تقومون بها".