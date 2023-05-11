الأسد: القمة ستعزز العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب

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الوطن السورية: تلقّى الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في مدينة جدّة في الـ19 من أيار الجاري. ونقل الدعوة للرئيس الأسد حسب البيان الرئاسي، سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

وحمل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

السديري وفي تغريدة له أمس الأربعاء، كتب عن لقائه في دمشق مبيناً أن الرئيس الأسد أشار إلى «إنجازات» ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال السديري: «اليوم مع فخامة الرئيس بشار الأسد، الذي عبر عن إعجابه الشديد بالانجازات التاريخية التي حققها سمو سيدي ولي العهد- رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان حفظه الله».