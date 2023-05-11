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عناوين الصحف ليوم الخميس 11 أيار 2023

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الأخبار: «ثأر الأحرار» يبدأ: المقاومة ترفع التحدّي

سيناريوهات لتهريب سلامة من القضاء الفرنسي

حرب فوق أرض الملعب البلديّ

 

 

 

الديار: «ثأر الاحرار» أمطرت تل أبيب بعشرات الصواريخ و«رعب» من وحدة الساحات
هل يزور البخاري فرنجية؟... القوات تكشف عن تواصل رئاسي مع التيار
ميقاتي يغازل دمشق واجواء ودية مع باسيل والنازحون : «مكانك راوح»

 

 

 

البناء: لافروف وعبد اللهيان والمقداد وأوغلو: سيادة سورية ووحدة أراضيها وخريطة طريق للمصالحة / نتنياهو يطلب وقف النار والمقاومة تضع شروطها: القبة الحديديّة تفشل في صد الصواريخ / الكيان بين الخيارات الصعبة في وجه وحدة المقاومة وسقفها العالي وصواريخها المتطوّرة /

 

 

 


النهار: "مهلة حزيران": بري يلاقي تحذيرات خارجية؟

 

 

 

 

الجمهورية: الجهد الرئاسي متواصل والمتضررون يشوشون
الأسد إلى قمة جدة

 

 



نداء الوطن: برّي يريد "تسوية" مقابل قبوله بقائد الجيش... وتوقيته الجديد 15 حزيران
المجتمع الدولي خلف "الصندوق": "الأمر لي" رئاسياً

 

 

 


اللواء: بري يرمي كرة الرئاسة إلى الملعب الماروني.. والكتل تتمترس بوجه فرنجية وبكركي
مجلس وزراء حول النازحين في 22 الجاري.. والجميِّل يدعو «الثنائي» للتفاهم على رئيس من بين 7 مرشحين

 

 

 

 

?l'orient le jour: La France a-t-elle tourné la page Frangié 

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