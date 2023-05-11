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أسرار الصحف ليوم الخميس 11 أيار 2023

11
MAY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر فلسطيني إن المقاومة مجتمعة وضعت سلماً لأهدافها يتناسب مع معركة طويلة، فإذا لم تبلغ مراتب عليا في الأهداف قبل وقف النار، فإن السبب سوف يكون قبول الاحتلال بشروطها قبل أن تصل لهذه المرحلة خصوصاً بعد مفاجآت صاروخية عجزت أمامها القبة الحديدية، كما تقول الأرقام الإسرائيلية.


خفايا

قال مصدر نيابي إن التوصل إلى مرشح موحد بين القوات والتيار يتوقف على الإجابة عن سؤالين: الأول، هل يمكن إيصال هذا المرشح دون الاتفاق مع الاشتراكي والمستقلين الذين يربطون موافقتهم بأن يكون توافقياً مع الثنائي؟ والثاني، هل يقبل التيار بمرشح تريده القوات من بيئة مناوئة لحزب الله؟

 

 

 

 

اللواء: اسرار

همس

وراء اجتماعات تنسيقية المناخ العربي وعودة اللحمة تكمن مصالح تتعدى التنسيق في ما خصّ التهريب وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.


غمز

يحضّر مسؤول مالي لمفاجأة، قبل مغادرته مركزه الحالي، قد تعيد له الاعتبار المعنوي.

 

لغز

تروّج بعض الدوائر أن حظوظ مرشح بارز، تراجعت من دون تقديم أية معلومات يمكن الركون اليها.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ موظفين في تلفزيون لبنان أعدوا عريضة ويتمّ توقيعها من جانب بقية الموظفين، يطالبون عبرها وزير الاعلام زياد مكاري بكشف كامل التقارير والكشوفات المالية والمعايير التي اعتمدها لإجراء التعيينات الأخيرة.

 

علق نائب في «لبنان القوي» على جولة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بالقول: «عم يلعب دق ليخا بوقت الفراغ».

 

تتكتّم الأطراف السياسية عن فحوى اللقاءات التي يجريها معها الوفد الأمني القطري «السري» الذي يتحرك بمواكبة أمنية!

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