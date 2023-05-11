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الأنباء الكويتية: لاحت أخبار عن مساع للتقارب بين الكتلتين النيابيتين المسيحيتين الاكبر في مجلس النواب اللبناني، ««القوات اللبنانية» و«التيار الحر»، مع ادراك الطرفين أنه لا خرق للملف الرئاسي من دون التنسيق بينهما، تمهيدا للتوصل الى اسم مرشح رئاسي واحد.

وكشف عضو «التيار» النائب جورج عطاالله عن اتصالات تجري مع كل الاطراف، بعدما دل الوضع في مجلس النواب على وجوب الدفع باتجاه الذهاب الى التفاهم.

وقال عطاالله لوكالة «الانباء المركزية» ان هناك اتصالا مع «القوات اللبنانية»، من خارج الاطار الرسمي، وتم التوصل الى اشارات ايجابية.