البيسري من دمشق بأجواء إيجابية

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الأخبار: علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي زار دمشق قبل يومين، عاد بأجواء إيجابية لناحية استعداد الحكومة السورية للتعاون في ما يتعلق بالقضايا التي تهمّ البلدين. إلا أن الموقف السوري لا يزال يصرّ على ضرورة ألا يقتصر التنسيق على التعاون الأمني، وإنما عبر لجنة وزارية، وهو ما أبلغه مسؤولون سوريون سابقاً إلى الجهات المعنية في لبنان سابقاً. بدوره، ينتظر الجيش اللبناني أيضاً الموقف السوري ليبني على الشيء مقتضاه، وسط رغبة من الجيش بلعب دور في مسألة النازحين.