تعميم لبلدية طرابلس خاص بالسوريين المقيمين في المدينة

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عمّمت بلدية طرابلس تعميماً صادراً عن قيادة الشرطة حول العمالة الأجنبية في المدينة، وقالت: "على جميع الإخوة السوريين المقيمين في مدينة طرابلس والذين يشغلون محلات تجارية ضمنها، مراجعة البلدية ضمن أوقات الدوام الرسمي وذلك لإجراء مسح شامل لجميع الأفراد المقيمين".

وطلبت البلدية "من المقاولين وأصحاب الورش ممّن يستخدمون العمالة الأجنبية تزويد البلدية بجميع الأوراق الثبوتية للعمال".

كما طلبت "من الإخوة السوريين وغيرهم إبراز ما يثبت ملكيتهم للمركبات التي يستخدمونها".

وتم تكليف "عناصر شرطة البلدية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ مضمون البنود أعلاه وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين بهذا الخصوص".