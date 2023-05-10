"من باب الحرص على مصالح الركاب وسلامتهم"... بيان لمطار بيروت!

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صدر عن رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، بيان جاء فيه: "تناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول فقدان محتويات من داخل حقائب ركاب قادمين أو مغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت".

وتابع: "لذا، من باب الحرص على مصالح الركاب وسلامتهم وحفاظا على سمعة المطار، تتمنى رئاسة مطار بيروت على أي راكب فقد محتويات من داخل حقيبته، الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه خلال أي وقت".

وأوضحت البيان، أنه "سيكون بإمكانه مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من مسار الحقيبة قبل تحميلها على متن الطائرة في حال كان الراكب مغادرا أو بعد إنزالها من الطائرة، في حال كان الراكب قادما إلى المطار، وذلك بالتنسيق مع قيادة جهاز أمن المطار".