وديع عقل يغرد عن الرئيس ريمون اده: المثال في الوطنية والتشريع!

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غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على "تويتر":

ريمون اده: المثال في الوطنية والتشريع! في مثل هذا اليوم من سنة ٢٠٠٠ غادرنا العميد ريمون اده، ضمير لبنان. كان العميد من صناع "سويسرا الشرق" بالتشريعات والقوانين المالية المصرفية الحديثة المتطورة، الى حق النساء الإنتخابي وفرض الأمن بيد من حديد وتنفيذ قانون الإعدام... حاول العميد حماية "سويسرا الشرق" رافضاً إتفاق القاهرة والإحتلالات والميليشيات والزعران... حاولوا إغتياله عدة مرات فغادر لبنان الى منفاه الباريسي... وبعدها قتلوا رفيقيه كمال جنبلاط ورشيد كرامي! الى الشباب الطامح للعمل النيابي، إتخذوا من مسيرة العميد ريمون اده المثال عن رجل القانون والتشريع بعيداً عن التفاهة والشعبوية والإنحطاط.