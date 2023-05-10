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توقيف لبنانيين اثنين في ألمانيا...هل من علاقة لحزب الله؟

10
MAY
2023
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أعلن القضاء الألماني توقيف شخصين في البلاد يُشتبه في أنهما عضوان في حزب الله اللبناني، بتهمة الترويج وممارسة انشطة لصالح التنظيم الموالي لإيران.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان إن حسن م.، لبناني، وعبد اللطيف و.، ألماني-لبناني، أوقفا بالقرب من كوكسهافن في شمال البلاد.

وانضم الرجلان بحسب النيابة، إلى صفوف حزب الله، والتحق عبد اللطيف و. بالحزب في 2004 وحسن م. في 2016.

ويُشتبه في أنهما عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا انشطة وتحدثا باسم التنظيم، فضلا عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان الأربعاء أمام قاضي التحقيق الذي سيتخذ قراراً بشأن طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي ألمانيا، سمح لوقت طويل بأنشطة الجناح السياسي للحزب الذي كان ينظم بشكل منتظم تظاهرات مناهضة لإسرائيل، قبل أن يتمّ حظرها عام 2020 في البلاد.

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