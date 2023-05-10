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مجلس نقابة المحامين في طرابلس يمنع دخول ريان جمال الى دار النقابة

10
MAY
2023
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قرر مجلس نقابة المحامين في طرابلس بعد إجتماعه برئاسة النقيبة ماري تراز القوال وعضوية: أمين السر الاستاذ منير الحسيني، أمين الصندوق الاستاذ محمود هرموش، مفوض قصر العدل الاستاذ مروان ضاهر وعضو المجلس الاستاذ جمال اشراقية، منع دخول السيدة ريان جمال الى دار النقابة والتقدم بإمتحان الإنتساب لمدة ثلاث سنوات .

 

وجاء في القرار :" عطفا على الشكوى المقدمة من قبل نقابة المحامين في طرابلس ممثلة بالنقيبة ماري - تراز القوال، بوجه السيدة ريان خالد جمال امام النيابة العامة الإستئنافية في الشمال بموضوع انتحال صفة، الجرم المنصوص عنه في المادة /110/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبعد التداول بالنتيجة المخيبة التي وصل اليها الملف المذكور لناحية مدة التوقيف التي لم تتجاوز الساعات القليلة على الرغم من ثبوت الجرم ودون الأخذ بعين الإعتبار التداعيات الخطيرة على المهنة وعلى حقوق المحامين وحقوق المتداعين على حد سواء، قرر منع السيدة ريان خالد جمال من دخول دار النقابة كما منعها من التقدم بإمتحان الإنتساب الى النقابة لمدة ثلاث سنوات ومتابعة الشكوى وصولا الى اصدار الحكم وتحقيق العدالة".

 
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