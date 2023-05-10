living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المقاولين عرضت لرئيس الحكومة واقع القطاع

10
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو وضمّ عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، المدير العام لمجلس الوزراء محمود مكيه، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والدكتور ابراهيم شحرور.


بيان

واشار بيان للنقابة، ان النقيب الحلو “عرض في بداية اللقاء واقع القطاع وتوقفه عن العمل منذ أربع سنوات للأسباب المعروفة، وفيما عادت غالبية القطاعات الى العمل، بقي قطاعنا الذي كان الأول في التوقف عن العمل الأخير في معاودته لنشاطه.

ثم قدّم مذكرة شدد فيها على “ضرورة إرجاع الكفالات للمقاولين لما يترتب عليها لدى المصارف من رسوم بالدولار النقدي على الرغم من ان المشاريع متوقفة”.

أما البنود الخمسة التي تضمنتها المذكرة فتناولت التالي:
• إنهاء العقود وارجاع الكفالات للمشاريع الممولة محليا، والتي لا تزال الإدارات والوزارات تمتنع عن تنفيذها بحجة تأمين السلامة العامة للمشاريع غير المنجزة والتي اصبحت معتمدة عند المراجعة بالمشاريع المتوقفة. وقد راجعت النقابة مجلس الإنماء والإعمار الذي ارسل كتابا الى رئاسة الحكومة يعرض واقع الحال بحيث تبلغ كلفة تأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة او50 مليون دولار لإنهاء العقود وحتى الآن لم يبت بهذا الكتاب ولم ترجع الكفالات.
• انهاء وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها وحتى الآن لم تصف حقوق المقاولين علما أن مرسوم تأمين اعتمادات بمبلغ 288 مليار ليرة لبنانية
ad
.
• إلتزام الإدارات والوزارات بإعتماد سعر صرف 15000 ليرة للدولار الواحد كدولار رسمي والذي هو بنفس الوقت مجحف بحق المقاول ولا يشكل سوى جزءاً بسيطاً من حقه..
• انهاء وصرف المستحقات لدى الوزارات ولا سيما وزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة لا سيما وانها اصبحت لا قيمة لها.
• لإستكمال الحكومة دفع مستحقاتها وإكمال إلتزاماتها تجاه الصناديق العربية والدولية .

وبعد مناقشة البنود أصدر الرئيس ميقاتي التوجيهات التالية:
1- التحضير لمشروع قانون بقيمة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة.
2- طلب من الوزير الخليل إصدار تعميم بإلزام الوزارات والإدارات والبلديات الدفع على سعر 15 ألف ليرة أو ما يقرره مصرف لبنان.
3- طلب من المدير العام للمالية جورج معراوي، إنهاء العقود المدورة والمرسلة من وزارتي الأشغال العامة والطاقة والمياه وعدم تدويرها مجدداً.
4_ طلب الرئيس ميقاتي من مجلس الإنماء والإعمار إعداد إقتراح لفسخ المشاريع الممولة محلياً وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها
.
5_ كما طلب من الوزير الخليل متابعة دفع مستحقات الدولة اللبنانية لصالح الصناديق العربية والدولية لأنها تؤدي الى تمويل مشاريع جديدة وتساهم بقبض المقاولين مستحقاتهم لدى هذه الجهات.

أخيراً تمنى النقيب الحلو تنفيذ توجيهات الرئيس ميقاتي في أسرع وقت”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   