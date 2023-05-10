بو حبيب يناشد: هذا الأمر يضرّ بصورة لبنان دولياً

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إجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع سفير الأرجنتين موريسيو أليس، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، وتم البحث في موضوع الحسابات المصرفية العائدة للسفارة الارجنتينية وطاقمها الدبلوماسي، والمحتجزة لدى المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة 2019.



وبهذا الشأن أصدر الوزير بو حبيب، بياناً جاء فيه: "تناشد وزارة الخارجية والمغتربين جمعية المصارف بتحرير أموال السفارات والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى لبنان، في أسرع وقت ممكن".



ولفت الى أن، "الحجز على أموالهم يشكّل مخالفة فاضحة لإتّفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ويعرّض العلاقات الثنائية بين لبنان وهذه الدول إلى الخطر ويضرّ بصورة لبنان دوليًا".

وختم بو حبيب: "كذلك، إنّ إستمرار حجز الأموال قد يؤدي إلى خسارة إمكانية إيداع السفارات الأجنبية وطواقمها الدبلوماسية ودائعها في المصارف اللبنانية مستقبلا، وبالتالي إلحاق الضرر بسمعة القطاع المصرفي اللبناني".