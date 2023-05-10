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اختتام أنشطة حول التوعية ضد التنمر والتحرش في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية

10
MAY
2023
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ساهمت جمعية Lifestyle vision، بالشراكة مع مركز "القديس بولس" للرعاية الصحية الأولية، والصليب الأحمر اللبناني والمدرسة الوطنية الأرثوذكسية الشيخ طابا، بسلسلة نشاطات تربوية، ثقافية، وصحية تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام.
 
تمحورت الأنشطة حول التوعية ضد التنمر، التحرش، الاهتمام بالصحة والنظافة اليومية، اللقاحات الإلزامية.. وفي نهاية الأنشطة تم توزيع هدايا على طلاب صفوف الأول والثاني والثالث إبتدائي.
 
وقد عمد الناشطون والمتطوعون الى اقامة حلقات توعية عن طريق تنفيذ عدد من الألعاب وتوزيع رسومات وهدايا للأطفال، بهدف إيصال المعلومات الصحيحة في ما يتعلق بالتنمر، والتحرش، ونبذ الكراهية وتعزيز روح التعاون بين التلاميذ.
 
وأشادت رئيسة الجمعية ريما ناصيف، بالأنشطة الهادفة لحماية الأطفال وتوعيتهم على المخاطر ومنها التنمر والتحرش، خصوصا عقب تزايد حالات التحرش الجنسي في مجتمعنا، مؤكدة على "أهمية تركيز عمل جمعية Lifestyle vision ، على العمل مع الأطفال لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك بالتوازي مع الدور الهام للمدرسة والأهل، لافتة الى أن أطفال اليوم هم جيل الغد الذي نعتمد عليه في بناء مجتمع أفضل".
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